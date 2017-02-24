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Масленица в Минске: центром гуляний 25 февраля станет площадка у Дворца спорта

24.02.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Соломенное чучело, сказочные персонажи и, конечно, горячие блины. 25 февраля столица отметит Масленицу. Устраивать зимние проводы с ароматом свежей выпечки и встречать весну будут во всех районах города. Эпицентром гуляний традиционно станет площадка у Дворца спорта. Она будет работать с 10.00 до 20.00. Организаторы обещают удивить минчан интересной праздничной программой и невероятным разнообразием белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В этом году отличительная особенность Масленицы – это творческий проект «Блинчики на масленку», в котором примут участие лучшие повара и шеф-повара различных объектов общественного питания и торговых объектов. Также можно будет угоститься блинчиками с разными начинками, шашлыком, колбаской, попробовать блюда русской, белорусской и украинской кухни.

По традиции на блинном пиршестве будут работать интерактивные площадки. Гастрономические конкурсы, мастер-классы по приготовлению кулинарных творений и дегустации новых видов продукции точно никого не оставит равнодушным.

Блины

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