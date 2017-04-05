Масштабная модернизация молочного скотоводства в Беларуси сделала профессию доярки привлекательной даже для молодёжи

Новости Беларуси. Выше мастерство – еще больше молока. В Брестской области возродили конкурс операторов машинного доения. Именно этот регион сегодня – лидер по среднегодовым надоям. Поэтому за пальму первенства развернулась нешуточная борьба,

Надежда Минчук из Ивацевичей научилась доить корову еще будучи 8-летним ребенком. Тогда об автоматизации этого процесса только мечтали. Потом воспитала пятерых детей, получила Орден Матери.

Но вернулась – уж очень тянуло на родную ферму.

Сегодня помимо любимого дела доярка со стажем воспитывает семерых внуков и даже пишет стихи.

Надежда Пинчук, оператор машинного доения:

Всегда иду на ферму с хорошим настроением. Потому что каждая корова чувствует это. И если я не такая, они меня конечно понимают.

А вот Сергей Турович в профессии, где мужчин можно пересчитать по пальцам, оказался волею случая. На ферме под Барановичами молодой человек трудился обыкновенным охранником. Но в один прекрасный день подменить приболевшую доярку пришлось именно ему.

Сергей Турович, оператор машинного доения:

Я взял аппараты. Начал работать с коровой. Первая дойка получилась. Я обратился к супруге своей, маме. Решил попробовать быть дояром.

Стал дояром и работаю по сей день.

Как результат – 6,5 тонн молока в год от бывшего охранника. Но свои свои высоченные показатели по надоям на конкурсе необходимо доказать – в теории и на практике.

Собрать доильные стаканы, коллектор и присоединить к нему вакуумный шланг – это только половина процесса сборки доильного аппарата. Задача непростая, ведь на все двенадцать этапов каждому конкурсанту дается всего шесть минут. Масштабная модернизация молочного скотоводства сделала профессию доярки привлекательной и для молодёжи. Яркий пример – самая молодая участница конкурса.

Дарья Кулай, оператор машинного доения:

Первое впечатление было страшно – думала, не смогу. Потом привыкла. Вот и приемлемая и зарплата, и работа. И в чистоте все время.

Раньше такие конкурсы были ежегодными.

Сегодня, с внедрением новых технологий, соревнования обещают стать еще более интересными

и главное полезными для самих участников.