Масштабно и по-боевому: в комплексе «Линия Сталина» отпраздновали День защитника Отечества

Новости Беларуси. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла масштабная реконструкция периода Великой Отечественной войны – «Битвы за Москву». Масштабно и по-боевому здесь отметили День защитников Отечества.

Оружие, экипировка и боевая техника, взрывы и оглушительные залпы орудий – эпохальный момент в истории вновь напоминает посетителям о том, какой была война.

Организаторы подготовили и несколько интерактивных зон.

Каждый мог попрактиковаться в стрельбе из пневматики, покататься на технике и «пальнуть из пушки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.