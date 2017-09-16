новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»

16.09.2017 - 15:11

Новости Беларуси. Сезон осенних ярмарок открыт. Масштабный праздник торговли развернулся сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда съехались сельхозпроизводители со всех областей страны. Продукция с минимальной торговой надбавкой, традиционно, пользуется спросом. Горожане здесь в полной мере могут запастись на зиму овощами и фруктами. 

На ярмарке представлены мясная и молочная продукция, рыба, мёд и кулинарные изделия.

Но главный товар – плоды и овощи нового урожая – всё, что вырастили фермеры и крупные хозяйства. Подобные ярмарки в столице продлятся вплоть до ноября. 

Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Нина Емельянова
Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Беларуси с 16 сентября
«Такой лук храниться не будет»: выбираем овощи правильно
Выездную торговлю овощами и фруктами с машин организуют в Минске на 200 площадках
Выездную торговлю овощами и фруктами с машин организуют в Минске на 200 площадках
5 тонн шашлыков и 15 тысяч порций блинов купили минчане в праздники на ярмарке у Дворца спорта
5 тонн шашлыков и 15 тысяч порций блинов купили минчане и гости столицы в праздники на ярмарке у Дворца спорта
Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка
Скидки от 30% и до 50%: 19 августа возле Дворца спорта пройдет школьная ярмарка
Валенки за полцены: стоковая ярмарка отечественных товаров проходит в Минске
Валенки за полцены: стоковая ярмарка отечественных товаров проходит в Минске
20 и 21 мая в Минске пройдет стоковая ярмарка: скидки более 30%
20 и 21 мая в Минске пройдет стоковая ярмарка: скидки более 30%
Продукты питания, одежда, обувь и парфюм: чем порадовала жителей Слуцка Республиканская выставка товаров?
Продукты питания, одежда, обувь и парфюм: чем порадовала жителей Слуцка Республиканская выставка товаров?
Все новости по теме Ярмарки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru