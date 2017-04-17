Мастер-класс: расписываем яйца воском

Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи отмечает вся страна. В этом году Воскресение Христово вместе празднуют и католики, и православные. О пасхальных традициях и вере, которая объединяет, рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи отмечает вся страна. В этом году Воскресение Христово вместе празднуют и католики, и православные. О пасхальных традициях и вере, которая объединяет, рассказали в программе «Центральный регион».
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