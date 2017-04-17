новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

Мастер-класс: расписываем яйца воском

17.04.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи отмечает вся страна. В этом году Воскресение Христово вместе празднуют и католики, и православные. О пасхальных традициях и вере, которая объединяет, рассказали в программе «Центральный регион».

Воском с горящей свечи капаем на сырое яйцо
Фото. Воском с горящей свечи капаем на сырое яйцо
Узор наносим в произвольном порядке
Фото. Узор наносим в произвольном порядке
Рисовать воском на яйце можно и при помощи кисточки
Фото. Рисовать воском на яйце можно и при помощи кисточки
Кисточкой можно делать не только точки, но и линии
Фото. Кисточкой можно делать не только точки, но и линии
Варим яйцо
Фото. Варим яйцо
Удивляем гостей результатом
Фото. Удивляем гостей результатом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Светлая седмица началась у православных, Октава – у католиков
Светлая седмица началась у православных, Октава – у католиков
Неделя великодушных поступков началась у христиан
Неделя великодушных поступков началась у христиан
«Я католик, супруга у меня православная»: как белорусы отмечают Пасху
«Я католик, супруга у меня православная»: как белорусы отмечают Пасху
Александр Лукашенко: этот год будет переломным
Александр Лукашенко: этот год будет переломным
Сколько дней длится Пасха?
Сколько дней длится Пасха?
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи
Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
Все новости по теме Пасха
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru