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Мастер-классы и автограф-сессии именитых авторов. Международная книжная выставка подводит итоги

10.02.2019 - 15:51

Новости Беларуси. Получить автограф любимого автора, поучаствовать в литературном флешмобе или узнать тайны криптографии. 26-я Международная книжная выставка подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В популярности печатной книги среди читателей сомневаться не приходится, глядя на ажиотаж в павильонах. Сегодня на стендах особенно много авторов, которые лично представляют свои издания на любой вкус.

Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Уражанне вельмі добрае, бо шмат людзей, шмат пакупнікоў. Мне падабаецца, што шмат маленькіх дзяцей, якія прышлі з маці. І я мяркую, нават па мастацкай літаратуры, што актыўна купляюць дзіцячую літаратуру. Гэта вельмі здорава, таму што ў мастацкай літаратуры большасць кніжак для дзяцей выходзяць па-беларуску. Гэта дзяцей не бянтэжыць, не бянтэжыць іх бацькоў. Значыць ў беларускай літаратуры ёсць будучыня.

Программа выставки интересна не только книголюбам, но и профессионалам книжной индустрии. На разнообразных семинарах и мастер-классах можно перенять творческий и коммерческий опыт писателей и издателей. А ещё встретить своих кумиров.

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