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Мастер ярких красок. Народный художник Беларуси Леонид Щемелёв отмечает своё 95-летие

05.02.2018 - 16:10

Новости Беларуси. Мастер кисти и реализма: 95-летие отмечает народный художник Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои поздравления классику белорусской живописи направил Александр Лукашенко.

Уникальный талант мастера ярких красок высоко ценится в мире. Его работы выставлялись в десятках стран. Многие из них украшают известные частные коллекции в России, Европе и Америке. Искусство Щемелева в свое время похвалил и Юдель Пэн – учитель Марка Шагала.

Сегодня у известного художника – сотни полотен, на которых изображены интересные сюжеты и необычные образы. Особое место в творчестве Щемелева занимает историческая тема. Увидеть многие работы живописца можно в одной из столичных галерей. А также в Национальном художественном, где 5 февраля в честь юбилея мастера открывается персональная выставка.  

Мастер ярких красок. Народный художник Беларуси Леонид Щемелёв отмечает своё 95-летие

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