Мать и дочь погибли во время пожара дома в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Трагедия в Марьиной Горке. Открытым пламенем горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огнем уничтожена кровля и имущество. Хозяйка и ее дочь погибли. Причина пожара устанавливается.
Новости Беларуси. Трагедия в Марьиной Горке. Открытым пламенем горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огнем уничтожена кровля и имущество. Хозяйка и ее дочь погибли. Причина пожара устанавливается.
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