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Мать и дочь погибли во время пожара дома в Марьиной Горке

15.05.2018 - 16:27

Новости Беларуси. Трагедия в Марьиной Горке. Открытым пламенем горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Огнем уничтожена кровля и имущество. Хозяйка и ее дочь погибли. Причина пожара устанавливается.

Мать и дочь погибли во время пожара дома в Марьиной Горке

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