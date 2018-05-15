Мать и дочь погибли во время пожара дома в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Трагедия в Марьиной Горке. Открытым пламенем горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огнем уничтожена кровля и имущество. Хозяйка и ее дочь погибли. Причина пожара устанавливается.