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Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах

24.01.2017 - 12:09

Новости Беларуси. 28-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство новорожденного ребенка. Мать выбросила свою дочь с седьмого этажа в мусоропровод. 

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Расследованием установлено, что вечером 19 сентября в г.п.Мачулищи 28-летняя женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. С целью лишения его жизни умышленно выбросила в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.

Раненую девочку нашли утром в мусорном контейнере. 

Татьяна Белоног:
По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.

Потрясение от случившегося становится еще больше, когда узнаешь, что

у женщины уже есть маленький ребенок.

И мальчика из семьи, которую все соседи иначе, как благополучной не называют, постоянно видели с мамой – на прогулке или на лавочки возле дома (здесь подробнее).

Завершено расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах

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