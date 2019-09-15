The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США
Новости Беларуси. The match. Вот так с пиететом мы называли легкоатлетическую битву континентов Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Лучшие легкоатлеты мира бились в Минске. Поскольку исход уже известен, сразу его и назову: победила Европа. По итогам двух соревновательных дней в 37 видах спорта наш континент набрал 724,5 балла. Американский – 601,5. В команде победителей было и 14 белорусов. Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова принесли Европе максимальное количество баллов.
Подробнее о том, как прошли соревнования, на каком свете сейчас и какими мы видим перспективы развития королевы спорта в Беларуси, – в материале Яны Шипко.
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Конкуренты были сильными. На пике формы в Минск прилетели все спортсмены, ведь этот матч – последний крупный старт накануне чемпионата мира.
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Правда, однажды на дорожки минского «Динамо» сильнейшие атлеты двух континентов уже выходили.
В период холодной войны американские и советские легкоатлеты в похожем формате уже выясняли, кто быстрее, выше, сильнее.
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Газеты неспроста называли те соревнования «матчами гигантов» – в спортивном календаре в неолимпийские годы они были едва ли не самыми принципиальными.
А одиннадцатую такую встречу в 1973 году принимал Минск.
Валерий Дакуко, старший тренер Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Были очень юными и стремились посмотреть этот матч. Запомнили Евгения Ржанова – 800 метров выиграл. Потом звездочка американская Мэри Деккер 800 метров выиграла, 2,02. Наш Евгений Гавриленко выиграл 400 с барьерами: 49 секунд – это очень приличный результат.
Сейчас новая страница спортивной истории на легендарном «Динамо» писалась с подачи Александра Лукашенко. Спортивные функционеры из международной и европейской федераций предложили возродить битву континентов. Минск, имея опыт проведения топовых турниров, поддержал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принимать эти масштабные состязания для нас большая честь и возможность вспомнить прошлое нашего стадиона. Стадиона, где выступали легенды спорта минувшего столетия, советские и американские атлеты.
Больше 300 титулованных спортсменов, среди них – самые быстрые люди планеты. В Минск приехала легенда спринта – шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс. Матч собрал целую россыпь звездных легкоатлетов и подарил праздник болельщикам.
Легкая атлетика – самый популярный вид олимпийской программы, и обновленный «Динамо» оказал королеве спорта достойный прием. На волне успеха после такого масштабного противостояния и Европейских игр шансы на право принять чемпионат Европы в 2024-м выглядят оптимистично. Ну а The Match имеет все шансы прописаться в Беларуси.
Александр Лукашенко: через два года, если вы нам поручите, мы проведём ещё на более высоком уровне матч Европа – США
Александр Лукашенко:
Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.
Шутка не о географии, а о спортивной дипломатии ушла в народ. Между тем функционеры из большого спорта по обе стороны океана озвученное предложение восприняли всерьез и уже договорились на предстоящем чемпионате мира в Катаре обсудить возможность провести второй матч в Минске.
Тем временем американская сборная использовала возможность познакомиться с Минском, облюбовав окрестные парки для пробежек.
Ванесса Фразер, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Здорово, что этот матч собрал столько спортсменов вместе и дал шанс увидеть Беларусь. Событие уникальное: две огромные команды встречаются впервые. Это даже интереснее традиционных соревнований, очень классная концепция.
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Но если американцы приехали большой национальной сборной, то в составе команды Европы насчитывались представители более 30 стран.
Белорусская делегация одна из самых многочисленных – 14 атлетов.
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И это не просто респект хозяевам от организаторов: наши спортсмены внесли существенную лепту в медальную копилку. По КПД на каждого участника белорусов опередили только представители Великобритании и Польши.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Это популяризация легкой атлетики. Легкоатлетические детские школы со всей Беларуси организованно к нам едут посмотреть на звезд – конечно, это фантастика.
Имиджевый эффект от грандиозного матча не меньше, чем от Европейских игр, хотя потратили в десятки раз меньше. А главное – детские секции ждут пополнения.
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Вчера смотрела, как прыгали наши спортсмены, и теперь хочу высоту побольше взять.
Теперь тренировка для Даши начинается с новой высоты. Эмоции от увиденного своими глазами матча – лучшая мотивация для юных спортсменов.
Дарья Чернявская, воспитанница Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Замечательно прыгали наши мужчины, вообще молодцы, даже свой личный рекорд поставили – прыгнули 235. Я сама прыгаю высоту, мне очень нравится заниматься спортом, бегом. Просто я живу спортом.
Эксперты уже предрекают: следующая межконтинентальная дуэль по легкой атлетике может оказаться еще более представительной и интригующей. Пока же ближайшая возможность поболеть за наших – чемпионат мира в конце сентября.
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«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков
Новости Беларуси. Не успели отшуметь трибуны «Динамо», как главный триумфатор матча Максим Недосеков вернулся к усердным тренировкам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если дилетант посмотрит со стороны на замысловатые упражнения, кажется – что в них общего с прыжками в высоту? Но именно так тренируется та самая «взрывная сила».
Я вижу его техническую подготовку. У него есть взрыв – значит, есть кондиция такая, что ты уже можешь прыгнуть.
Универсальной формулы удачного прыжка не существует, каждый готовится по своей системе. Кто-то делает ставку на силу, кто-то на скорость. Но самый коварный противник – собственный страх. В помощь – теплая поддержка болельщиков. Именно им Максим посвятил свою победу.
Максим Недосеков, победитель легкоатлетического матча Европа – США (Беларусь):
Чтобы они приходили чаще болеть, так что это только для них. Нужно их заинтересовывать: чем больше заинтересованности будет, тем спортсменам будет приятнее выступать. Выступать при пустых трибунах – то же самое, что выступать здесь. А выступать на «Динамо», если это полные трибуны – это совсем другой уровень.
Мне хочется, чтобы была публика. Чтобы было красиво, весело, ненапряженная обстановка была – тогда можно и прыгать. На стадионе «Динамо» всегда, когда приходит большая публика, она такая, приятная. То есть домашняя такая атмосфера.
На тренировках за такую атмосферу отвечает тренер. Домашняя еда – лучшая мотивация. По случаю победы – любимый оливье.
После хорошей тренировки – хороший обед.
Вот уж поистине метод пряника.
Татьяна Нарейко, тренер:
Я его, наверное, ругала два раза в жизни.
А похвалить одного из самых перспективных молодых белорусских легкоатлетов есть за что: победа радостная, но предсказуемая.
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Не только личный рекорд спортсмена, но и завоеванная олимпийская лицензия в Токио. И, будем считать, трамплин накануне мирового первенства в Дохе.
Татьяна Нарейко:
Мы настолько подошли в этом сезоне хорошо, что были уверены. Думаю, если бы мы отнесли, так как Максим чуть-чуть не согласился, мы бы прыгнули чуть выше. Это как тренировочный был.
Хочется выше. Чувствую, что силы есть и можно еще добавить на самом деле.