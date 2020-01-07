Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба главного трофея состязаний.
Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?
На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. А в 19 часов определится победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.
С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Рождественский турнир подошел к своей завершающей стадии. Сегодня проходят исключительно медальные поединки.
Кстати, матчи за медали «Золотой шайбы» также проходят здесь, на «Чижовка-Арене», на малой площадке. Ребята уже успели разыграть бронзовые награды. Между собой сражались «Принеманские ястребы» и жлобинский «Металлург». Победа осталась за гостями из Гомельской области – 7:2.
Кирилл Стешин, левый нападающий команды «Металлург»:
К этой награде мы шли на протяжении двух месяцев. По поводу сегодняшней игры. Для некоторых наших сокомандников этот год был последним, в котором они участвовали в «Золотой шайбе». И им нужно было отыграть, как положено. Они настроились и играли свою игру.
Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
Наталья Федорцова:
В поединке за бронзу Рождественского турнира сражаются сборная ОАЭ и команда Финляндии. Уже завершился первый период – финны ведут со счетом 1:0.
Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Рождественского турнира любителей хоккея – команда России обыграла Финляндию и теперь поборется за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.«Выполнили задание на игру». Хоккеист команды России о победе над Финляндией и выходе в финал Рождественского турнира
Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Вторая игра полуфиналистов состоится 6 января в 19 часов. Сборная Беларуси сыграет с командой хоккеистов из ОАЭ.
У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».
Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?
Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:
Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.
Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир
Екатерина Лихошапко:
В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?
Максим Шиманский:
Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!
Екатерина Лихошапко:
К слову, на турнире дебютировала команда США. Как вам их игра?
Максим Шиманский:
Они показали приличную игру, приличный уровень. Действительно видно, что многие участвовали на самом высоком уровне. Искренне надеюсь, что эта команда и впредь будет принимать участие в Рождественском турнире и радовать нас своей игрой.