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МЧС о пожаре в деревне Стайки: в доме обнаружили пять погибших мужчин

11.01.2018 - 11:37

Новости Беларуси. На пожаре в деревне Стайки погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 



Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: 
Сообщение о пожаре в деревне Стайки Борисовского района поступило в службу спасения в 2 часа ночи. Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что открытым пламенем горел деревянный жилой дом. 
Работники МЧС в доме обнаружили пять погибших мужчин. 

Что стало причиной пожара, предстоит установить.

СК: возбуждено уголовное дело (подробнее).

МЧС о пожаре в деревне Стайки: в доме обнаружили пять погибших мужчин

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