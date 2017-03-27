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МЧС: В Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке

27.03.2017 - 21:00

Новости Беларуси. Годовалый малыш надел на голову пластиковый горшок. Родители не смогли самостоятельно вызволить ребенка из ловушки, понадобилась помощь спасателей.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Спустя несколько минут спасатели освободили малыша из плена. Ребенок не пострадал.

Несколько лет назад помощь спасателей понадобилась годовалому малышу,

который погрузил на голову металлический чайник. Как выяснилось, ребенок играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. Диаметр чайника составляет 17 сантиметров (подробности этой истории).

В Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке

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