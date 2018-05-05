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Медведь прогулялся по литовской границе и ушёл в Беларусь

05.05.2018 - 10:00

Новости Беларуси. Прогуливавшийся вдоль литовско-белорусской границы медведь попал на камеру.  

Видео с животным опубликовала на странице в Facebook Служба охраны государственной границы Литвы. На кадрах видно, как медведь некоторое время думал, идти в Литву или в Беларусь. Похоже, что зверь выбрал второй вариант, но это камера уже не засняла.  

Вместе с опубликованным видео есть шуточная подпись: «а где же виза?».  

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Фото: facebook.com/pasienislt

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