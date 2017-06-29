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Механизации проводились на протяжении трёх лет: в отношении преступной группы, которая помогала предприятиям уходить от налогов, возбуждено уголовное дело

29.06.2017 - 22:49

Новости Беларуси Серые схемы и более миллиона рублей ущерба. В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая помогала столичным предприятиям уходить от налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприимчивые дельцы – это жители Минска и Мозыря – использовали реквизиты и расчетные счета, зарегистрированных в России, лжеструктур,  

От их имени оформлялись фиктивные накладные, а поступавшие на их счета средства обналичивались и, за вычетом причитавшегося преступной группе вознаграждения, передавались клиентам.

Кстати, как раз благодаря постоянному составу клиентской базы и её закрытому характеру,

махинации проводились на протяжении более чем трех лет.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более семи миллионов рублей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
По данным фактам в отношении организаторов и активных участников пр6еступленой группы Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по части 3 статье 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь – 

это занятие незаконной предпринимательской деятельностью.

Кроме того, в отношении белорусских субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами предпринимателей, было возбуждено семь уголовных дел по частям 1,2 статьи 243 за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 1,3 миллионов белорусских рублей.  


Расследование белорусы проводили в тандеме с российскими коллегами.

Подозреваемыми по уголовным делам признаны пятнадцать человек.

Трое из них – задержаны.

Механизации проводились на протяжении трёх лет: в отношении преступной группы, которая помогала предприятиям уходить от налогов, возбуждено уголовное дело

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