﻿ Мелодичные вечера, насыщенная интерактивная программа: какими новинками порадует летний музыкально-туристический сезон в Минске? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мелодичные вечера, насыщенная интерактивная программа: какими новинками порадует летний музыкально-туристический сезон в Минске?

14.05.2018 - 12:41

Новости Беларуси. 15 праздников национальных культур пройдут во время летнего музыкально-туристического сезона в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции на территории Верхнего города. В 2018 году впервые в столицу приедут британские и эстонские музыканты. Представители разных наций представят свои традиции и культуры. Череду событий откроет выставка-ярмарка «Весенний букет». Свои работы представят народные умельцы из всех регионов Беларуси.

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:
По традиции в этом году будут проводиться уже полюбившиеся минчанам и гостям города творческие проекты – «Джазовые вечера у Ратуши», «Классика у Ратуши». В этом году заявлены на участие как белорусские музыканты, творческие коллективы, так и исполнители из других стран – США, Германии, России, Польши и других.

В 2018 году в Верхнем городе появилась новая музыкальная площадка для детей, открылся лаунж-дворик, где можно послушать камерную музыку и даже сесть за рояль. В культурном квартале близится к завершению реконструкция улиц Революционной и Комсомольской. Они также будут задействованы в развлекательной программе летних уикендов.

Ну а 19 мая минчан и гостей столицы приглашают на Ночь музеев. Организаторы обещают насыщенную интерактивную программу с участием музыкантов и артистов театра.

Мелодичные вечера, насыщенная интерактивная программа: какими новинками порадует летний музыкально-туристический сезон в Минске?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Снег в радость: как и где минчане проводят морозные выходные?
Снег в радость: как и где минчане проводят морозные выходные?
Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области
Пройти квест и познакомиться с природой: туевый лабиринт появился в Гродненской области
От салочек до выбивалы: Фестиваль забытых игр оживит в Минске популярные забавы прошлого века
От салочек до выбивалы: Фестиваль забытых игр оживит в Минске популярные забавы прошлого века
Кукурузный лабиринт появится в фермерском хозяйстве в Дзержинском районе
Кукурузный лабиринт появится в фермерском хозяйстве в Дзержинском районе
«Казаки-разбойники» XXI века: что такое уличные квесты и какие от них вред и польза
«Казаки-разбойники» XXI века: что такое уличные квесты и какие от них вред и польза
Детская железная дорога Минска открыла новый сезон
Проводники, машинисты и 4 км пути. Детская железная дорога Минска открыла новый сезон
Дистанция в 350 м с препятствиями: в Великобритании прошли гонки с женами на плечах мужчин
Дистанция в 350 м с препятствиями: в Великобритании прошли гонки с женами на плечах мужчин
Парк экстремальных видов спорта в Минске: площадка для воркаута, футбольный фристайл, скейт-парк, паркур-городок, стритбольные поля
Все новости по теме Развлечения
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru