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Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты»

25.03.2017 - 13:19

Новости Беларуси. Тему мемориала в Куропатах и событий, происходящих в последнее время вокруг этого трагического места, накануне,

во время рабочей поездки в Гродненский регион, в очередной раз затронул Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: мемориал должен стать особым местом для белорусов,

местом памяти всех жертв, погибших в тот трагический период истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это гигантское кладбище. Чего топчемся по костям и делаем на этом политику? Люди погибли там? Погибли. Одни считают, что Сталин там расстреливал, другие говорят, что и фашисты там людей расстреливали. Какая разница, кто там кого расстреливал? Разберутся со временем историки. Не разберутся, надо сделать главное –

увековечить людей, которые безвинно убиенные, которые погибли.

Поручил создать аккуратный, негигантский, не Брестскую крепость – аккуратный мемориал, вроде часовенки небольшой.

Итак, сегодня в урочище Куропаты трудится настоящий трудовой десант.

На благоустройство будущего мемориала вышли молодежь, общественные организации и простые белорусы,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты»

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