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Метели и потепление до +2°С ожидают белорусов на выходных

11.01.2019 - 14:08

Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют, что после затянувшихся морозов на выходных белорусов ждёт потепление.  

Как сообщает Белгидромет, 12 декабря в стране будет облачная с прояснениями погода. Ночью в Гомельской области вероятность выпадения снега составляет 10-15%, по всей остальной территории республики снег пройдёт почти наверняка, вероятность – 90%.  

Днём в Беларуси также ожидается снег, местами возможна слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ночью будет юго-западный ветер (порывы до 14 м/с), днём – западный (порывы до 14 м/с).  

Ночью температура воздуха составит от -7… -9°C по западу страны до -13… -16°C по востоку. Днём значительно потеплеет, по западу республики ожидается -1… +1°C, по востоку – -2… -5°C.  

Ночью 13 декабря по Гродненской и Брестской областям пройдёт кратковременный снег.  На остальной территории Беларуси местами также выпадут осадки. Днём прогнозируется снег и мокрый снег, по юго-западу может пройти дождь.  

Местами туман, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, днём – порывистый. В воскресенье в тёмное время суток воздух охладится до -1… -8°С, а днём нагреется до -4… +2°С.  

Ранее уже сообщалось, что к выходным в Беларуси ослабнут морозы.  

Холоднее всего в ночь на 10 января было в Верхнедвинске – подробнее здесь.  

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