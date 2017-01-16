новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере

16.01.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Беларусь и Египет по итогам переговоров глав государств в Каире подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Так, между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Напомню, что в конце декабря делегация Минской области была с визитом в Южном Синае. Тогда состоялись переговоры и тематические круглые столы между представителями Миноблисполкома и предприятий области с администрацией и влиятельными бизнесменами губернаторства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь может быть конкурентоспособной на египетском рынке: итоги визита Александр Лукашенко в Египет
Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума
Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума
Президент Беларуси встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и посетил парламент
Президент Беларуси встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и посетил парламент
Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом
Александр Лукашенко: в основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны
Почти полтысячи предприятий собрал в Каире белорусско-египетский бизнес-форум
Почти полтысячи предприятий собрал в Каире белорусско-египетский бизнес-форум
Александр Лукашенко встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси
Беларусь – Египет: 16 января в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум
О чем договорились президенты Беларуси и Египта: первые итоги каирских переговоров
О чем договорились президенты Беларуси и Египта: первые итоги каирских переговоров
Египет
От туризма до продуктов питания и промышленности: чем Беларусь привлекательна для Египта
Все новости по теме Беларусь-Египет
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru