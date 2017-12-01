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Международная конференция по истории Беларуси 1917 года собрала 120 ученых Беларуси, России, Польши и Чехии

01.12.2017 - 01:24

Новости Беларуси. Интеллектуальная элита четырех стран в Минске: 120 ученых из Беларуси, России, Польши и Чехии участвовали в международной научной конференции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тема дискуссии – история Беларуси 1917 года.

Встреча прошла в стенах Национального академического театра имени Янки Купалы. Именно здесь в декабре 1917 прошел Первый всебелорусский съезд, а 11 июля 1921 состоялось собрание по случаю открытия Белорусского государственного университета.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Гэта была першая спроба артыкуляцыі беларускай нацыянальнай ідэі менавіта ў палітычным плане, стварэнне ўласнай дзяржаўнасці. Гэта вельмі важны нюанс. Сівалізм гэтай падзеі яшчэ ў тым, што менавіта ў снежні 1917 года Беларусь у гэтым зале была як ніколі адзіная.

Наиболее актуальные проблемы обсудят во время работы восьми секций. Итоги конференции подведут 1 декабря.

Международная конференция по истории Беларуси 1917 года собрала 120 ученых Беларуси, России, Польши и Чехии

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