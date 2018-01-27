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Международное агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси

27.01.2018 - 21:09

Новости Беларуси. В опубликованном 27 января отчете эксперты отмечают стабильный прогноз развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агентство отметило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, разумную политику в отношении зарплаты и гибкость обменного курса, что способствовало

замедлению инфляции до рекордно низкого уровня – менее 5 %.

 

Напоминаем, Fitch входит в большую тройку международных рейтинговых агентств, и данные от корпорации авторитетны на мировом кредитном рынке для иностранных инвесторов.

Международное агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси

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