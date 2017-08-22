новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Международный автопробег ДОСААФ длиной в 12 тысяч километров закончился на «Линии Сталина»

22.08.2017 - 20:00

Новости Беларуси. От Владивостока до Минска: международный автопробег ДОСААФ 22 августа финишировал в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечной точкой ралли длиной в 12 тысяч километров стала «Линия Сталина». Позади – Хабаровск, Чита, Екатеринбург, Орел, Смоленск… Десятки городов с героической историей. 

12 тысяч километров и 45 суток в пути.

Частью долгой дороги стал и Андрей Шумский. Для белорусского участника подобный пробег второй. Говорит, такая авантюра запомнится надолго. Прежде всего – благодаря незабываемым эмоциям.

Андрей Шумский, участник международного автопробега:
Водители, которые проезжали мимо нас по дороге, сигналили, приветствовали, махали руками. Сам пробег, конечно, дал массу положительных впечатлений. Он прошел очень спокойно, организованно.

Ралли стартовало еще во Владивостоке. А конечная точка его маршрута – «Линия Сталина». В историко-культурном комплексе 22 августа встречали всех участников автопробега. Они, кстати, приехали не с пустыми руками: привели несколько горстей земли из городов-героев России.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Финал международного автопробега – это настоящий праздник, поэтому сегодня организаторы приготовили авиашоу. Два самолета Як-52, например, имитировали сражение времен Великой Отечественной войны.

За шоу наблюдало порядка 300 человек, в том числе и ветераны войны. Которым и посвятили и шоу, и весь долгий пути пробега.

Владимир Сероштан, исполняющий обязанности председателя центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь:
Автопробеги всегда были для ДОСААФ Беларуси знаковым событием. И, конечно, все это укрепляет наши государства. Мы же с вами не должны забывать, что мы живем в едином государстве Россия-Беларусь.

Такие ралли – обещают организаторы – продолжатся. А пока участникам из России предстоит обратный путь.

Международный автопробег ДОСААФ длиной в 12 тысяч километров закончился на «Линии Сталина»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Обновленный аэропорт «Липки» начал свою работу: Минский аэроклуб ДОСААФ сменил место прописки
Обновленный аэропорт «Липки» начал свою работу: Минский аэроклуб ДОСААФ сменил место прописки
К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества
К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества
В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ
В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ
Очередной виток развития ДОСААФ: в 2017 году в Беларуси появится центр по подготовке пилотов легкой и сверхлегкой авиации
Очередной виток развития ДОСААФ: в 2017 году в Беларуси появится центр по подготовке пилотов легкой и сверхлегкой авиации
Александр Лукашенко посетил авиаспортивный праздник на Боровой
Александр Лукашенко: ДОСААФ должно стать мощной общественной альтернативой Министерству обороны
ДОСААФ в Беларуси
ДОСААФ в Беларуси исполнилось 85 лет
Все новости по теме ДОСААФ в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru