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Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт

12.05.2018 - 14:56

Новости Беларуси. По-настоящему яркое зрелище автолегенд развернулось на Площади государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу приехали ценители ретро-автомобилей из Казахстана, Латвии, России и других стран. В Международном фестивале участвуют более 300 человек. Всех их объединяет любовь к машинам с историей. Chevrolet Monte Carlo, любимое авто Сталина «Зис-110» и другие легенды на колесах вызывают неподдельный интерес у каждого.

Александр Шурин, огранизатор фестиваля «Ретро-Минск 2018»:
С каждым годом у нас количество участников увеличивается. Максимальное количество участников было в прошлом году – 11 стран. Все автомобили находятся в личном пользовании и, как правило, все лето посещают выставки, а зимой модернизируются, ремонтируются, улучшаются.

Дмитрий Лейтан, участник фестиваля «Ретро-Минск – 2018»:
Про машину я узнал давным-давно, были сложности только в ее приобретении, потому что данный автомобиль выпускался только на американский рынок. Тюнинговое ателье изготовило в 60-х годах эту модель. И классика, которая была создана в 60-х, популярна и сейчас.

Колонна ретро-автомобилей отправилась в путешествие по столичным проспектам Победителей и Независимости, сделав круг почета на Площади Победы.

Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт
Фото. Международный фестиваль «Ретро-Минск 2018»: фотофакт

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