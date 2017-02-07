новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Ми-8 на проспекте Победителей: видео с места событий

07.02.2017 - 21:01

Новости Беларуси. Винтокрылый транспорт на автомобильной трассе.

В центре Минска в районе проспекта Победителей совершил посадку вертолет Ми-8.

Необычный маневр стал частью совместной тренировки военных медиков и авиаторов ВВС и войск ПВО. По легенде, вертолет экстренно доставил пострадавшего с огнестрельным ранением. На земле условно потерпевшего встречал реанимобиль с представителями медицинского отряда спецназначения белорусской армии.

Они срочно перевезли раненого в Республиканский центр огнестрельной травмы.

Алексей Еськов, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь:
В вертолете предусмотрен медицинский модуль, который оборудован всем необходимым реанимационным оборудованием для поддержания жизненно важных функция пациента. С момента погрузки пациента на борт он начинаем получать необходимую реанимационную помощь, реанимационное пособие в полном объеме.

В рамках тренировки медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненных, а также изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ми-8 на проспекте Победителей: видео с места событий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?
Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?
В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов
В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов
Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запаса
Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запаса
Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отмечает 15-летие
Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отмечает 15-летие
Военная техника
Теракты и безопасность: почему Европа усиливает контроль лишь после ЧП и как в этом направлении работает Беларусь
Пройти школу самостоятельности: завершилась присяга 10 декабря
Пройти школу самостоятельности: завершилась присяга 10 декабря
Министр обороны о новобранцах: у них будет на раскачку где-то полгода
Министр обороны о новобранцах: у них будет на раскачку где-то полгода
В Беларуси 10 декабря приняли присягу 7,5 тысяч новобранцев
В Беларуси 10 декабря приняли присягу 7,5 тысяч новобранцев
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru