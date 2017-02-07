Ми-8 на проспекте Победителей: видео с места событий

Новости Беларуси. Винтокрылый транспорт на автомобильной трассе.

В центре Минска в районе проспекта Победителей совершил посадку вертолет Ми-8.

Необычный маневр стал частью совместной тренировки военных медиков и авиаторов ВВС и войск ПВО. По легенде, вертолет экстренно доставил пострадавшего с огнестрельным ранением. На земле условно потерпевшего встречал реанимобиль с представителями медицинского отряда спецназначения белорусской армии.

Они срочно перевезли раненого в Республиканский центр огнестрельной травмы.

Алексей Еськов, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь:

В вертолете предусмотрен медицинский модуль, который оборудован всем необходимым реанимационным оборудованием для поддержания жизненно важных функция пациента. С момента погрузки пациента на борт он начинаем получать необходимую реанимационную помощь, реанимационное пособие в полном объеме.

В рамках тренировки медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненных, а также изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.