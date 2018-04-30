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Михаил Грабовский: «Есть вопросы, что я буду дальше делать, чем заниматься»

30.04.2018 - 12:16

Новости Беларуси. Нападающий команды «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский не принимает участия в матчах сильнейшей лиги мира с марта 2016 года: хоккеист восстанавливается от последствий сотрясения мозга, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Михаил также рассказал о своей дальнейшей карьере и наших перспективах на Чемпионате мира.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Вегас Голден Найтс»:
Ответ будет тогда, когда у меня контракт закончится с командой НХЛ. Это меня больше всего держит, потому что я не могу принять решение – не от меня зависит это. Если бы я хотел играть за сборную сейчас и была такая возможность, я играл бы. Но от меня не всё зависит. Есть вопросы, что я буду дальше делать, чем заниматься. Что выбрать, чтобы это давало мне такую энергию, заряд – очень сложно. Пытаюсь найти.

Понимаю, что хоккей, играть в хоккей – это не последнее. У меня семья есть еще, с которой тоже надо заниматься, возиться. Есть много ребят молодых, с которыми мне нравится заниматься. Поэтому вопросов много – ответов пока нет.

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