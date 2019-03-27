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Михаил Русый и Леонид Заяц освобождены от своих должностей

27.03.2019 - 23:43

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, указом главы государства Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра. Леонид Заяц лишился кресла министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Доманевский снят с должности председателя Могилевского облисполкома. На помощника Президента – инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского райисполкома.

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