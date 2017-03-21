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Минчане стали меньше жаловаться на работу коммунальщиков

21.03.2017 - 16:26

Новости Беларуси. О том, что у жителей столицы Беларуси стало меньше претензий по оказанию услуг в сфере ЖКХ, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Постановлением Совета министров Республики Беларусь определено, что мы должны обеспечить на 1,5% снижение обоснованных письменных претензий граждан.

По итогам 2016 года у нас снижение произошло на 22%.

Может быть, пока ещё рано говорить, это – не показатель, но мы работаем, продолжаем. Пока сравниваем несравнимое – 2017 год, наверное, уже заработаем на полную силу, все заказчики и подрядные организации, я думаю, будет результат. Потому что вот итоги 1-го квартала – у нас уже практически на 17% есть снижение по обращениям граждан.     

Минчане:
Мне нравится, как у нас убирают, меня устраивает.

Нормально. Ремонты делают, в принципе, никаких вопросов.

Убирают у нас хорошо. Женщина убирает. В Уручье я живу. Ничего. Так, чтоб я сказала – плохо, нет.  Нормально.

Это ж лицо всего дома. А служащие товарищества – они, как раз, хотят сделать приятное жильцам. Поэтому, они во благо только, по-моему, действуют.

Очень хорошо, всё устраивает. Постоянно, хорошо. Я довольна.

Убирают более-менее сносно. Но хотелось бы, конечно, лучше.

Может быть, не совсем. Но, в частности, у нас – чистота во дворе

Убирают и убирают. Честно говоря, даже как-то я не заморачиваюсь. Работают люди и работают, наводят порядок.  

Убирают хорошо. У нас товарищество собственников. И очень довольна: всегда чистота и порядок, на Новый год украшают двор. Радуется душа: и красиво, и чисто – у меня нет претензий 

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