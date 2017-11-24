﻿ Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 % | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %

24.11.2017 - 00:27

Новости Беларуси. Минск прощается с мусоропроводами в подъездах. Уже перекрыт доступ более чем к 2000 железных ящиков на лестничных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать

За год, как правило, заваривают 1000 мусоропроводов. Вместе с тем специалисты обустраивают необходимое количество контейнерных площадок на улице.

Кстати, минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 35 %.

Предполагается, что квитанции полегчают уже в 2018 году.

Ведь расходы на обслуживание мусоропроводов обходятся гораздо дороже сбора отходов специальной техникой.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В этом квартале выполнены расчеты, находятся на согласовании по услуге обращения с ТКО. Сама система мусороудаления тоже требует затрат, требует выполнения дополнительных видов работ по сравнению с теми домами, у которых мусоропроводов нет.

С этой точки зрения проиндексированы тарифы.

Минчане проявляют активность в заваривании мусоропроводов, ведь на их содержание уходит больше средств, нежели на обустройство контейнерных площадок. Кстати, в большинстве жилых новостроек мусоропроводы или вовсе отсутствуют, или их заваривают по решению самих жильцов.

Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»
«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»
Мы созданы для людей: две трети белорусов довольны работой жилищно-коммунальных служб
Мы созданы для людей: две трети белорусов довольны работой жилищно-коммунальных служб
Сберегли почти 50 миллионов: как новые разработки помогают экономить на коммуналке
Сберегли почти 50 миллионов: как новые разработки помогают экономить на коммуналке
Работа и сложная, и интересная. Что говорят о своей профессии водители мусоровозов
Работа и сложная, и интересная. Что говорят о своей профессии водители мусоровозов
В столице горячую воду больше отключать не будут
В Минске горячую воду больше отключать не будут
Около 100 светодиодных антивандальных ламп в 2017 году появятся в подъездах Минска
Около 100 светодиодных антивандальных ламп в 2017 году появятся в подъездах Минска
Коммунальщики убирают: клининговая компания отказалась участвовать в торгах на уборку в Ленинском районе
Коммунальщики убирают: клининговая компания отказалась участвовать в торгах на уборку в Ленинском районе
Все новости по теме Коммунальное хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru