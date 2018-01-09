﻿ Минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны

09.01.2018 - 18:32

Новости Беларуси. Минчанин снял на видео транзит Международной Космической Станции вдоль Луны.

По информации портала Astroromantics.by, 9 января в 7:52 жители Минска могли видеть яркую белую точку. Этой точкой, пересекающей Луну с запада на восток, была МКС.

Фото: скриншот из видео на канале Vitaly Hatsuk

Виталий Хацук запечатлел этот момент на видео при помощи телескопа. Ролик минчанин выложил на YouTube. Это видео посмотрели более 15 тысяч раз. Комментаторы призвали автора снимать ещё.

«Земляк, молодец! Снимай ещё!﻿», – написал Алексей.

Следующий пролёт МКС на фоне Луны можно будет увидеть в Минске 27 января в 23:20.

Весной прошлого года космонавт Олег Новицкий опубликовал фотографию Минска с МКС – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео на канале Vitaly Hatsuk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Астроном-любитель из Гродно строит на своей даче обсерваторию
«Мне повезло с погодой»: минчанин, который заснял пролет МКС вдоль Луны
https://unsplash.com/
Взгляд: Военные базы США на Луне – реальность?
https://unsplash.com/
France Culture: Россия пытается вернуть свое место в космосе
Источник фото: скриншот из видео
В США жители испугались второго солнца в небе
«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос
https://unsplash.com/
Nautilus: Наша не так уж точно настроенная вселенная
Фото: скриншот из видео KyodoNews
Жителей Японии напугала яркая вспышка падающего метеорита
Все новости по теме Космос
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru