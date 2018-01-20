«Минчанка» обыграла «Коммунальник» из Гродно

Новости Беларуси. В повторной встрече 9 тура женского чемпионата Беларуси по волейболу «Минчанка» вновь переиграла «Коммунальник» из Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая игра между дружинами завершилась сухой победой столичной команды.