«Минчанка» обыграла «Коммунальник» из Гродно

Новости Беларуси. В повторной встрече 9 тура женского чемпионата Беларуси по волейболу «Минчанка» вновь переиграла «Коммунальник» из Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая игра между дружинами завершилась сухой победой столичной команды.
Новости Беларуси. В повторной встрече 9 тура женского чемпионата Беларуси по волейболу «Минчанка» вновь переиграла «Коммунальник» из Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая игра между дружинами завершилась сухой победой столичной команды.
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