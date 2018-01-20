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«Минчанка» обыграла «Коммунальник» из Гродно

20.01.2018 - 22:28

Новости Беларуси. В повторной встрече 9 тура женского чемпионата Беларуси по волейболу «Минчанка» вновь переиграла «Коммунальник» из Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая игра между дружинами завершилась сухой победой столичной команды.

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» из Гродно

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