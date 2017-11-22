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Минчанка Светлана Алешкевич вернулась с золотой медалью с Международного чемпионата кондитерского искусства в Германии

22.11.2017 - 22:04

Новости Беларуси. Сладкая награда. С золотой медалью вернулась минчанка Светлана Алешкевич из Германии, где  прошёл Международный чемпионат кондитерского искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, этот год для профессионала экстра-класса – урожайный. Кондитер с 17-летним стажем стала «Минчанином года».Это кладовая самых сладких и свежих кондитерских изделий. День за днём завод наполняет прилавки столичных магазинов булочками, пирожными и тортами. Кто-то скажет, что работа здесь «не пыльная», однако пыль здесь есть – своя, особенная, и не только от пудры.

Юлия Стриго, СТВ:
В сутки завод выпускает около 3 тонн сладкой продукции. К каждому изделию профессиональный подход, особенно к тем, что делаются на заказ. Они, как правило, требуют более тщательной отделки и особого украшения.  

Светлане Алешкевич усердия не занимать. Не успели утихнуть эмоции от золотой награды Международного чемпионата, как женщина, с поистине «золотыми руками», уже готовится к республиканскому конкурсу профессионального мастерства кондитеров. 

Светлана Алешкевич, кондитер хлебозавода № 5:
Придумать композицию – это самое сложное. Когда знаешь, что делать, процесс идёт быстро. Любая работа – это часть души автора. То же самое, что художник – рисует каждую свою картину, так и кондитер. \

Победу в чемпионате кондитер получила за ювелирную работу с романтическим названием «Признание». Сладкий букет из хрупких и изящных цветов будто отражает внутренний мир самого художника.

Лариса Потёмкина, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода № 5:
Светлана разносторонний, развитый человек. Она постоянно самосовершенствуется. Все свои навыки, приобретённые как на работе, так и вне, она вкладывает в свои работы, которые мы все видим. Думаю, в дальнейшем будет радовать нас своим мастерством. 

Конкуренции в женском коллективе нет. Каждый – мастер своего дела. Главное, что общий результат заставляет ахнуть. 


Нигина Пирова, кондитер 3 разряда хлебозавода № 5:
Светлана очень приветливый человек, общительный. Можно подойти, спросить, она поможет, объяснит, покажет. 

Ольга Шибакова, кондитер 4 разряда хлебозавода № 5:
Мне как молодому специалисту приятно работать рядом с ней. Я горжусь этим. Для меня это, возможно, послужит примером.

И пока коллеги не скупятся на комплименты и похвалу, скромная женщина вновь погрузилась в мир кондитерского искусства. Вскоре сладкоежек-профессионалов минчанка года планирует покорить объёмным тjртом в 3D-технике. 

Минчанка Светлана Алешкевич вернулась с золотой медалью с Международного чемпионата кондитерского искусства в Германии

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