Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Экономика ЕАЭС

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

03.06.2019 - 17:12

Новости Беларуси. Вопрос распределения ввозных пошлин в ЕАЭС решат до конца года. Об этом заявил министр коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла для участия в расширенном заседании общественно-экспертного совета по развитию предпринимательства.

Напомним, на саммите, который прошел на прошлой неделе в Нур-Султане, главы государств поручили доработать нормы распределения ввозных пошлин и до конца года продлили действующие. Известно, что подходы уже выработаны, а в ближайшее время будут отшлифованы технические методики и механизмы распределения пошлин.

Тимур Жаксылыков, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:
Поскольку таможенного контроля нет и товар, который растоможен в одной стране, потом спокойно перемещается и потребляется в другой стране, приняли решение о том, что появляются нормативы по распределению доходов от пошлин, которые будут впоследствии поступать в бюджеты стран.

У всех сторон есть понимание, что самый справедливый принцип – по потреблению импортных товаров.

Встреча представителей ЕЭК с бизнес-сообществом Беларуси проходит не в первый раз. Ряд проблемных вопросов, которые были подняты ранее, уже удалось решить. В частности, пересмотрены льготы по страховым взносам при закупке спецодежды, расширен доступ к госзакупкам в России. Услышали в ЕЭК и претензии по техрегулированию. В итоге ужесточен контроль за выдачей сертификатов.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Будут подняты вопросы строительного комплекса, транспортных услуг, доступа к различным информационным взаимодействиям. Кроме этого, мы хотим получить более полный, расширенный отчет о проделанной работе.

Люди в материале: Тимур Жаксылыков, Дмитрий Матусевич
Новости по теме

5 лет ЕАЭС – время говорить о перспективах и подводить итоги. Рассказываем об итогах саммита в Нур-Султане

Юбилейный саммит. О чём говорили политики и какое будущее предрекли ЕАЭС?

Президент Беларуси о новой должности Назарбаева: «Не надо думать, что это подарок человеку»

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся

Саммит ЕАЭС: какие темы будут обсуждать политики

Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан

Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Казахстане
‡агрузка...


Новости 24 часа

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители?

«Выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр». Александр Лукашенко о визите в Беларусь президента Таджикистана

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Британцы протестуют против приезда Трампа

Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?

Все новости