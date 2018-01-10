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Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур

10.01.2018 - 23:59

Новости Беларуси. Все знают о целом пакете документов по либерализации бизнеса. В его подготовке немалую роль сыграло бизнес-сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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10 января руководители профильных ведомств, департаментов и бизнесмены вновь собрались на экспертном совете по развитию предпринимательства. Говорили о перспективах. Так, Министерство экономики готовит новый проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Сейчас постановление об административных процедурах, постановлениях правительства занимает 650 страниц. Мы думаем о том, как их максимально унифицировать и сделать максимально сжатый документ. Насколько это получится? Это задача сложная, на нее отведено полгода.

Кроме того, сейчас в ведомстве дорабатывают проект указа по лицензированию.

Эту сферу в Беларуси намерены регулировать единым документом. С экспертами такое предложение обсудят в начале следующей недели.

На совете отметили: о последних новациях бизнесменов нужно информировать больше. В Министерстве тут же пообещали: в перспективе интернет-брифинги и выездные заседания станут обычной практикой.

Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур

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