﻿ Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги

16.12.2017 - 15:50

Новости Беларуси. Военнослужащие нового пополнения белорусской армии сегодня приняли присягу.  Слова клятвы произнесли более девяти тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых масштабных церемоний прошла в Печах. Перед присягой в учебном центре представители Минобороны и командиры подразделений центра провели встречи с родными и близкими новобранцев.

Родители военнослужащих смогли ознакомиться с условиями быта и проживания, организацией питания, получить ответы на все интересующие их вопросы. В торжественном ритуале принесения присяги принял участие и министр обороны Андрей Равков.  

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Я хотел бы этим мальчишкам пожелать успешной службы, пожелать хороших взаимоотношений в коллективах своих. И, естественно, каждому из них, чтобы он видел, что вокруг люди и понимал, что нужно поддерживать товарищей. Потому что кто-то послабее, кто-то посильнее.  Поддержи, ведь ничего не случится, а ему приятно. И он будет лучше адаптироваться к тяжелым условиям армейской службы.

Особенно символичной стала церемония для 9 сотен военнослужащих, которые приняли присягу в героической Брестской крепости. Треть из них будут проходить службу здесь же, в пограничной группе. За волнительной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких новобранцев.

Вадим Макеев, рядовой Брестской краснознаменной пограничной группы:
Служба в армии довольно-таки интересная, коллектив у нас собрался из разных областей, разного возраста. Но это не мешает нам дружить и учиться военному делу. Уже успели побывать на полигоне, сделать свой первый выстрел из боевых патронов.

Отмечу, что сразу после присяги все  новобранцы отправятся в свое первое суточное увольнение.

Андрей Равков приехал в Печи, чтобы поздравить новобранцев с принятием присяги

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу
Молодое пополнение в белорусской армии: более 9 тысяч новобранцев 16 декабря приняли присягу
Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине
Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине
«Глаза горят, желание есть – это самое главное»: 2-я инженерная бригада ВС Беларуси показала условиях службы солдат-срочников
«Глаза горят, желание есть – это самое главное»: 2-я инженерная бригада ВС Беларуси показала условиях службы солдат-срочников
На полигоне под Слонимом проходят занятия по тактической стрельбе, медицине и прикладному рукопашному бою
На полигоне под Слонимом проходят занятия по тактической стрельбе, медицине и прикладному рукопашному бою
«У нас такого жилья не было»: военнослужащие в Заслоново получили ключи от квартир
«У нас такого жилья не было»: военнослужащие в Заслоново получили ключи от квартир
Строевая подготовка, сборка оружия, полезный рацион: как новое пополнение осваивается в учебном центре в Печах?
Строевая подготовка, сборка оружия, полезный рацион: как новое пополнение осваивается в учебном центре в Печах?
В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев
В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев
«Вкус армейской жизни», или Первые сутки новобранцев в ВС Беларуси: большой репортаж СТВ
«Вкус армейской жизни», или Первые сутки новобранцев в ВС Беларуси: большой репортаж
Все новости по теме Армия Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru