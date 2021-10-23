Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объёме, в том, в котором необходимо
Новости Беларуси. Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с коронавирусом ведется непрерывная работа, мобилизованы все силы. Ситуация на постоянном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во все нюансы погружены и руководители государственных органов. Здоровье нации – важнейшая задача. Наличие лекарственных средств, кислорода, достаточное количество коек и особенно оказание плановой медпомощи – это лишь часть вопросов, о которых 23 октября докладывали председателю Совета Республики на очередном селекторном совещании.
Сегодня в стране есть все, чтобы оказать квалифицированную помощь, в том числе и необходимую плановую.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас достаточно большое количество коечного фонда перепрофилировано – чуть более 40 %. Но при этом все республиканские научно-практические центры, большинство коек в областных клинических больницах – каждые такие медучреждения имеют структуры, которые продолжают оказывать плановую медицинскую помощь. Мы откорректировали свои вопросы, откорректировали планы, начиная с самого маленького районного центра, заканчивая крупными городами, областными центрами, городом Минском. Плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо.
Все РНПЦ и ряд больниц в городе работают в обычном режиме. Беспрерывную помощь профильным пациентам в столице оказывает 9-я городская больница. Четко определено, кто берет на себя тех, кто нуждается в помощи в травматологии, акушерстве, гинекологии. К примеру, в 10-й больнице функционирует офтальмологическое отделение. К слову, люди с любыми заболеваниями не предоставлены сами себе, и требование главы государства исполняется неукоснительно и на должном уровне.
«Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме
Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски.
Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
23 октября Наталья Кочанова провела совещание на тему оказания плановой медицинской помощи с соблюдением социальной дистанции. С врачами общалась по селектору. Ситуация держится на жесточайшем контроле. В Минске, например, занято порядка 50 % койко-мест. То есть оказывать плановую медпомощь важно, нужно и можно. Министр Пиневич это тоже понимает.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы откорректировали свои вопросы, планы, начиная с самого маленького районного центра и заканчивая крупными городами, областными центрами, Минском, и плановая помощь восстановлена в полном объеме. В том, котором необходимо. Читайте здесь.