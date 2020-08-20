Министр обороны Беларуси: «Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить»
Новости Беларуси. В Центре стратегического управления Минобороны Беларуси глава ведомства Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр обороны поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить.
Мы прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого, мною принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено.
Данное учение будет проходить по теме «Ведение обороны и специальных действий на гродненском тактическом направлении».
В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.
Это учение находится на личном контроле главы государства. В ходе учения также предусматривается отмобилизование некоторых воинских частей.
Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные Силы боеготовы, моральный дух высокий, и мы готовы к выполнению задач.
Главной задачей для нас является сохранения территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним, мы – все белорусы. Это наша земля. И мы ее никому не отдадим.
Александр Лукашенко: «Я не хочу сказать, что все такие, которым платят. Но большие деньги поступают, и притом в открытую»
Новости Беларуси. Работа над новой редакцией белорусской Конституции продолжается и будет активизирована. Об этом 19 августа сообщил Президент страны во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что любые перемены должны быть в рамках закона. Глава государства не раз говорил: нынешнее руководство Беларуси не будет выполнять чьи-либо требования, которые скандируют на улицах. И это вовсе не означает, что Президент отрицает необходимость реформ или не слышит соотечественников. Напротив, он сам инициировал и регулярно говорит о необходимости редактировать главный закон.
О том, какая работа ведется в этом направлении, в нашем сюжете.
Как минимум трижды за последнюю неделю во Дворце Независимости собирался Совбез. Очевидно, вопрос безопасности сегодня стоит острее других. Непростая общественно-политическая ситуация внутри нашего государства, напряженность по внешнему контуру. В этих условиях под угрозой оказалась экономика страны – основа благополучной жизни. С обсуждения ситуации в этой сфере и началось заседание, на котором сегодня, пусть и дистанционно, присутствовали губернаторы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать примерно 10 % хлебов. Но впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная.
В последнее время складывается ощущение, что весь мир только и говорит о Беларуси. Ситуация в нашей стране стала темой номер один как в СМИ, так и в переговорах политиков. Каждый день лидеры западных стран высказывают озабоченность, признают или не признают, решают и собираются на экстренные заседания. Главная тема – не внутренние вопросы одной из 27 стран Евросоюза, а нашей страны.
Александр Лукашенко:
Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов», допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. А потом уже, после рассмотрения этих вопросов, можно было поставить вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят.
Возможно, для этого не хватает ресурса: свободное время и финансы наши западные соседи сейчас отдают белорусам. Выделяют деньги и под благовидным предлогом в том числе финансируют уличные демонстрации.
Александр Лукашенко:
Мы видим, что эти деньги поступают. Там, где есть деньги, платят людям. Естественно, люди хотят заработать – с цветочками постоять, еще чего-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие, которым платят. Но большие деньги поступают, и притом в открытую. Поэтому финансирование – это наиважнейший вопрос, и граница должна (в том числе, кроме спецслужб) перекрывать эти потоки и каналы.
Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси
Глава государства 19 августа поручил внимательно следить за передвижениями войск НАТО вдоль белорусских границ, особенно на гродненском направлении. Высказался Александр Лукашенко и о координационном совете, созданном 18 августа сторонниками экс-кандидата в Президенты страны Светланы Тихановской. Правда, что это за орган, пока не особо понятно.
Александр Лукашенко:
Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.
Александр Лукашенко подчеркнул, что о таких манипуляциях не может быть и речи. Нынешняя власть не будет выполнять чьи-либо требования, которые скандируют на улицах. И это вовсе не означает, что Президент отрицает необходимость реформ или не слышит соотечественников. Новые выборы в Беларуси пройдут только по новой Конституции. На ее создании сейчас должны быть сконцентрированы все силы.
Президент Беларуси: по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти
Подводя итоги сегодняшнего заседания Совбеза, глава государства поручил каждому из ведомств сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашей страны во всех ключевых направлениях. А главное – вернуть белорусам привычный мирный темп жизни.