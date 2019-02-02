Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

02.02.2019 - 14:48

Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее переброска к местам выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводится проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Так, отдельный танковый батальон Слонимской механизированной бригады совершил марш на 230-й общевойсковой полигон.

Макс Строчилов, командир механизированной бригады:
В рамках проверки уровня готовности Вооруженных Сил была получена задача танковому батальону совершить марш своим ходом, сосредоточиться в районе и провести занятия по огневой подготовке и по вождению, в ходе которых выполнить упражнения контрольных стрельб и упражнения учебных стрельб из вооружения танка.

Всего в Беларуси около 1400 военнообязанных призовут из запаса. Часть из них уже из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей направлена в воинские подразделения.

Новости по теме

Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных

ВС Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей

Вниманию автомобилистов: на трассах республиканского значения возможен проезд военной техники 30 января

1400 военнообязанных призовут из запаса: в Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности

Центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов пополнился новинками вооружения

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214

«Костюм «Доспехи» весит 66 кг». Какой экипировкой пользуются белорусские военные саперы – репортаж СТВ

Более 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы Беларуси
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске

«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске

Все новости