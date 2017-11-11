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Минск экономит около 40 миллионов долларов в год за счет энергосбережения

11.11.2017 - 15:26

Новости Беларуси. Минск за счет энергосбережения ежегодно экономит до 170 тысяч тонн условного топлива, и таким образом около 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта цифра – результат совместных усилий предприятий и населения.

Школы и больницы города успешно выполняют программу энергосбережения. Теперь практически любое госучреждение использует технологии, которые позволяют экономить. Не отстают и сами белорусы: отказываются от обычных лампочек в пользу светодиодных.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
У этих светодиодных ламп высокая светоотдача, хорошее цветовосприятие и широкий диапазон по солнечному свету. Они сегодня применяются повсеместно: в местах общего пользования, в жилых домах – там, где можно отказаться от других ламп, которые сегодня больше потребляют и меньше отдают.

К слову, 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Его цель – привлечь внимание общественности к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Помимо экономии, принимаемые в этой сфере меры позволяют снизить загрязнение окружающей среды.

Минск экономит около 40 миллионов долларов в год за счет энергосбережения

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