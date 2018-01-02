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Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

02.01.2018 - 14:28

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются большие выходные. Новогодние праздники вскоре сменят рождественские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, именно в это время Минск становится центром притяжения хоккеистов с мировым именем. В 14-й раз пройдет Рождественский международный любительский турнир на приз Президента Беларуси. Он соберет восемь команд.

Первыми для участия в соревнованиях 2 января в Минск прилетели представители Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо спортсменов, к нам направляются и болельщики. Для пересечения белорусской границы им, как и большинству зарубежных путешественников, не нужна виза в паспорте.

Спортивный туризм приобретает все большую актуальность для нашей страны. И уже сейчас отечественные операторы рынка путешествий работают над подготовкой пакетов услуг для гостей, которые посетят нашу страну во время II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

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