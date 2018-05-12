«Минск и минчане» за 12.05.18

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Проспекты Победителей и Машерова перекрыты из-за велопарада до четырёх вечера: карта
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В каждом районе Минска построят типовые спортивные площадки со специальным покрытием
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С завода выносили телевизоры по деталям, а пожарные помогали открыть квартиру через форточку: как жили на улице Красной
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Перекресток Свердлова-Ульяновская будет закрыт для движения 29 и 30 апреля
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Улицу Клары Цеткин до 1 мая закрывают от Кальварийской до Богушевича
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На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
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Здесь собрали первый в Беларуси телевизор, а соседи вместе ужинали под яблонями на автобусных сиденьях: история Красивого переулка
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Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая