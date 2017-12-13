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Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря

13.12.2017 - 22:45

Новости Беларуси. Общая площадь Чижовского рынка – полтора гектара. Продается как земля, так и торговые помещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Купить его можно почти за 5 миллионов рублей. Главное условие – масштабная реконструкция.


Светлана Нагорнова, заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества:
Сохраняется социальная функция на данном рынке. Одно из условий – это сохранение торговых мест для продажи гражданами своей продукции, выращенной на своих приусадебных участках.


Кстати, аукцион назначен на 28 декабря. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 15 декабря.

Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря

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