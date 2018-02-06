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«Минск» в 7 раз подряд выиграл во внутреннем чемпионате по индорхоккею. Репортаж СТВ

06.02.2018 - 00:12

Новости Беларуси. В 2018 году извечный конкурент столичной команды – брестский «Строитель» – был очень близок к тому, чтобы вырвать титул, но не сложилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Больше подробностей в сюжете.

«Минск» в 7 раз подряд выиграл во внутреннем чемпионате по индорхоккею. Репортаж СТВ

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