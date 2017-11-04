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Минск в топе: город стал одним из популярнейших у российских туристов на ноябрьские праздники

04.11.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Минск снова в топе – на вершине пяти самых популярных городов у российских туристов на ноябрьские праздники. В среднем, восточные соседи проведут в нашей столице два с половиной дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потратят на проживание около трёх тысяч российских рублей в сутки. В топ-5 популярных городов помимо Минска вошли также Астана, Тбилиси, Баку и Ереван. Между тем, белорусскую столицу назвали самой популярной у туристов и на прошедшие майские праздники.

Так что результаты нынешнего рейтинга лишь подтверждают приятную тенденцию – Минск  всё чаще признают лучшим городом для путешествий.

Минск в топе: город стал одним из популярнейших у российских туристов на ноябрьские праздники

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