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«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка

03.03.2017 - 20:38

Новости Беларуси. В честь 950-летия Минска в Музее истории города открылась новая экспозиция «Минская конная железная дорога».

Расположилась она в Верхнем городе.

В ней несколько разделов – «По улицам губернского Минска» и «Управление Минской конной железной дороги». Посетители смогут увидеть реконструкцию конного вагона в реальную величину, разглядеть форму дореволюционного кондуктора, заглянуть в витрину самых популярных магазинов конца XIX века, а также зайти в контору управления губернской конки.

Лилия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Конечно, вагон конки в депо – это не очень интересно. Обычный житель Минска будет видеть конку, конечно же, на улице. Поэтому мы дополнили витринами популярных магазинов того времени.

Это магазин Левина, который торговал всем подряд, как написано в его визитке, аптека Стороневича.

Экстерьер улиц – как раз-таки водоразборная колонка, найденная на территории посольства США во время строительных работ и переданная музею. Фактически, это первый экспонат Музея истории города Минска.

А на 4 марта музей приготовил еще один подарок.

Все, кто 3 марта до 18.30 получили бесплатные билеты, смогут посетить интерактивную акцию «Без билета».

Горожан будут ждать художественные галереи Михаила Савицкого и Леонида Щемелева, городская ратуша и «Каретная», где посетителям расскажут интересные истории о столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
Фото. «Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
Фото. «Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
Фото. «Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
Фото. «Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка

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