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Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав

15.06.2017 - 19:07

Новости Беларуси. Почти все хозяйства Минщины завершили первый укос трав. Последние в списке Червенский, Мядельский и Молодечненский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На скорость косовицы повлияла погода: шли дожди.

При благоприятном прогнозе работы завершат в максимально сжатые сроки. Сельхозпредприятия области скосили более 260 тысяч гектаров и заготовили 1,5 миллиона тонн кормов. Кроме того, сейчас ведется подкормка освободившихся площадях (для следующего урожая). А скоро косилки вновь выйдут в поле.

Стоит задача за этот сезон собрать более 8 миллионов тонн зеленой массы.

Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав

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