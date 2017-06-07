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Минские «Джазовые вечера-2017» откроет семилетняя София Курлович из Солигорска

07.06.2017 - 16:18

Новости Беларуси. 10 июня возле городской Ратуши стартуют традиционные вечера джаза. В рамках этой программы будет дано три концерта – 10, 17 и 24 июня. Выступления начинаются в 20.00, посетить их можно будет бесплатно.

Первый концерт – 10 июня откроет семилетняя София Курлович из Солигорска.

Девочка – победитель многочисленных конкурсов, участница шоу «Лучше всех». В интервью программе «Центральный регион» юная пианистка призналась, что хотела бы сыграть вместе с Денисом Мацуевым.

Полное интервью можно прочитать здесь.

Светлана Петрович – учитель Софии рассказала, что для девочки специально пишутся авторские произведения, которые она должна исполнять.

На сцене в нынешнюю субботу также выступит Скотт Хендерсон – музыкант из США, которого называют «Лучшим джазовым гитаристом».

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