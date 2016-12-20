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Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог

20.12.2016 - 20:35

Новости Беларуси. Снега стало меньше,

а вот работы не убавилось.

Минские коммунальщики продолжают следить за состоянием городских дворов и дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог

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