Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог

Новости Беларуси. Снега стало меньше,
а вот работы не убавилось.
Минские коммунальщики продолжают следить за состоянием городских дворов и дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Снега стало меньше,
а вот работы не убавилось.
Минские коммунальщики продолжают следить за состоянием городских дворов и дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
|Около 300 минчан получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
|Минчан, которые намерены помочь коммунальщикам в уборке снега, снабдят всем необходимым инвентарем
|Сокращение затрат в организациях: правительство приступило к разработке тарифов на ЖКУ на 2017 год
|Экономичная жировка: в Минске временно отключат отопление в подъездах
|В Минске изменен порядок оплаты коммунальных услуг через ЕРИП
|В жировках за декабрь будут октябрьские суммы жилищных субсидий
|Все коммунальные службы и МЧС Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности
|Дорожные службы Минска к зиме готовы: приведена в порядок спецтехника, заготовлены реагенты