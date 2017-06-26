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Минский метрополитен переходит на летнее расписание

26.06.2017 - 23:00

Новости Беларуси. Отныне вход на все станции столичной подземки будет закрываться на 20 минут раньше прежнего – в ноль часов 40 минут, а не в час ночи,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако пассажиры, которые вошли в метро перед самым закрытием могут не волноваться –

поезда будут ходить до часу ночи.

По словам специалистов, после полуночи один поезд, рассчитанный почти на тысячу человек, возит не более 30 пассажиров. Полное расписание требует вывода дополнительных составов. А это не рационально.

С летним расписанием можно сэкономить до 240 тысяч рублей.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:
После полуночи значительно снижается пассажиропоток метрополитена. Так, например, недавние контрольные исследования показали, что загрузка одного состава от номинальной его вместимости составляет

в будние дни – 0,5 %, в выходные недотягивает и до 1 % вместимости пассажиров.


И ещё одно нововведение. Вместо контролёров возле турникетов в столичной подземке будут работать сотрудники службы безопасности.

Это обеспечит дополнительный порядок на станциях, поможет избежать конфликтных ситуаций.

И это проверено на практике: сотрудники службы безопасности работают на «Первомайской» и «Купаловской», а также всех станциях Автозаводской линии, кроме «Молодёжной», «Каменной Горки» и «Кунцевщины».

Минский метрополитен переходит на летнее расписание

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