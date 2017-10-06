Минский мусоропереробатывающий завод: сколько будет перерабатывать и экономить

Новости Беларуси. В Минске закрыли полигон «Северный». Справиться с бытовыми отходами поможет мусороперерабатывающий завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он способен переработать 100 тысяч тонн мусора в год.

Треть вторсырья (стекло, бумага, пластик) с полигона «Тростенецкий» обретет новую жизнь. Открыть завод планируют в ноябре 2017 года. Кроме того, здесь могут наладить производство альтернативного топлива из отходов сортировки.

Алексей Тарарук, начальник производства Минского перерабатывающего сортировочного завода УП «Спецкоммунавтотранс»:

Все то, что вывозилось на полигон и захоранивалось, мы будем здесь сортировать, перебирать, отбирать полезные фракции – ПЭТ-бутылку, стекло, бумагу, какой-то другой пластик.