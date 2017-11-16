Минский зоопарк устроит бесплатную экскурсию каждому, кто пришлет рисунок Деду Морозу

Новости Беларуси. Столичный зоопарк объявил конкурс на лучший новогодний рисунок Деду Морозу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все присланные работы украсят избушку, где любимый новогодний персонаж будет принимать ребят с 23 декабря. Авторы лучших работ получат подарки.

Ну а всех участников конкурса пригласят в гости к Деду Морозу и на бесплатную экскурсию по зоопарку.

Наталья Сикорина, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Рисунок должен быть выполнен на формате А4 любыми материалами. Единственное, нельзя использовать готовые материалы – коллаж, готовые рисунки.

Прислать свою работу или даже несколько могут не только дети.